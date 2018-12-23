«Вашингтон» разгромил «Оттаву» в матче НХЛ

Оттава, , 08:55 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Вашингтона» отличились Бретт Коннолли, Мэтт Нисканен, Якуб Врана и Михал Кемпны. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 47 очков в 35 матчах. «Оттава» идёт на 24-м месте, в активе команды 34 очков в 37 играх.

«Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 0:4 (0:2, 0:2, 0:0).

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