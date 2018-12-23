Сирийским детям передали в подарок мячи и форму московского «Спартака»

Дамаск, 23 декабря 2018, 08:45 — REGNUM Футболистам клуба провинции Дамаск в Сирии передали форму и мячи с символикой московского «Спартака». Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.
Отмечается, что подарки воспитанникам футбольного клуба были переданы в преддверии Рождества.
Добавим, что подобные акции по поддержке профессионального спорта в Сирии проводились и ранее. Такие же подарки были вручены игрокам клуба «Кунейтра».
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