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Сирийским детям передали в подарок мячи и форму московского «Спартака»

Спорт

Подарки переданы воспитанникам футбольного клуба провинции Дамаск

Сирийским детям передали в подарок мячи и форму московского «Спартака»
Иллюстрация: Mil.ru
Гуманитарная помощь для Сирии

Дамаск, 23 декабря 2018, 08:45 — REGNUM  Футболистам клуба провинции Дамаск в Сирии передали форму и мячи с символикой московского «Спартака». Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

Отмечается, что подарки воспитанникам футбольного клуба были переданы в преддверии Рождества.

Добавим, что подобные акции по поддержке профессионального спорта в Сирии проводились и ранее. Такие же подарки были вручены игрокам клуба «Кунейтра».

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