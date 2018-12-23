«Монако» проиграл последней команде чемпионата Франции

Монако, , 08:22 — REGNUM «Монако» потерпел поражение от «Генгама» в матче 19-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 0:2.

В составе «Генгама» голы забили нападающие Марку Тюрам и Нолан Ку.

Отметим, что «Монако» играл без российского полузащитника Александра Головина, который получил дисквалификацию на четыре матча за грубый фол в матче с «Лионом».

На сегодняшний день «Монако» занимает 19-е место в чемпионате Франции, в активе команды 13 очков после 18 матчей. «Генгам» идёт на последнем 20-м месте, имея в активе 11 очков после 18 игр.

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