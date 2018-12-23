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«Реал» в третий раз подряд выиграл клубный чемпионат мира

Спорт

В финале «Реал» обыграл «Аль-Айн» со счётом 4:1

«Реал» в третий раз подряд выиграл клубный чемпионат мира
Реал Мадрид

Абу-Даби, 23 декабря 2018, 07:44 — REGNUM  Мадридский «Реал» одержал победу над клубом из ОАЭ «Аль-Айн» в финале клубного чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «королевского клуба» отличились Лука Модрич, Маркос Льоренте и Серхио Рамос. «Аль-Айн» смог ответить голом защитника Цукаса Сиотани.

В добавленное время счёт стал крупным. После прохода нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора мяч в свои ворота срезал полузащитник «Аль-Айна» Яхья Надер.

Отметим, что «Реал» выиграл клубный чемпионат мира в третий раз подряд. В 2016 году «сливочные» обыграли в финале японский клуб «Касима Антлерс», а в 2017 году оказались сильнее бразильского «Гремио».

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