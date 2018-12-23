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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кардифф» в первом матче Сульшера

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:1

Кардифф, Великобритания, 23 декабря 2018, 07:31 — REGNUM  «Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Кардифф Сити» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе манкунианцев дубль оформил полузащитник Джесси Лингард, забивший один из голов с пенальти. Также отличились Маркус Рашфорд, Андер Эррера и Антони Марсьяль.

В составе «Кардиффа» единственный гол забил полузащитник Виктор Камараса, реализовавший пенальти.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» провёл первый матч под руководством нового наставника Уле-Гуннара Сульшера после отставки Жозе Моуринью.

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» занимает первое место в Английской премьер-лиге, в активе команды 29 очков после 18 матчей. «Кардифф Сити» идёт на 17-м месте, имея в активе 14 очка после 18 игр.

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