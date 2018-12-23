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«Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче Серии А

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:0

Турин, Италия, 23 декабря 2018, 07:22 — REGNUM  Туринский «Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий туринского клуба Марио Манджукич на 35-й минуте матча.

На сегодняшний день «Ювентус» занимает первое место в чемпионате Италии, в активе команды 49 очков после 17 матчей. «Рома» идёт на 10-м месте, имея в активе 24 очка после 17 игр.

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