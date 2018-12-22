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Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию

Спорт

Чемпионат России по фигурному катанию открылся в Саранске 20 декабря

Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию
manfredrichter
Фигурное катание

Саранск, 22 декабря 2018, 21:47 — REGNUM  Победители чемпионата России по фигурному катанию в женском одиночном катании определились в столице Мордовии 22 декабря.

Так, первое место по сумме двух прокатов (короткая и произвольная программы) заняла фигуристка Анна Щербакова, получившая 229,78 балла.

Второе место досталось Александре Трусовой (229,71), третье — Алене Косторной (226,54).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чемпионат России по фигурному катанию открылся в Саранске 20 декабря.

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Фигурное катание
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