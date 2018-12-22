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Гризманн в очередной принес «Атлетико» победу

Спорт

«Атлетико» (Мадрид) набрал 34 очка и поднялся на 2-ю строчку. «Эспаньол» с 21-м очком теперь идет на 11-м месте

Гризманн в очередной принес «Атлетико» победу
Fernandopascullo
Стадион «Ванда Метрополитано»

Мадрид, 22 декабря 2018, 20:09 — REGNUM  22 декабря между коллективами «Атлетико» (Мадрид) и «Эспаньол» на стадионе «Ванда Метрополитано» был разыгран матч — го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось победой «матрасников».

Единственный мяч на 56-й минуте забил лидер национальной сборной Франции Антуан Гризманн ударом с пенальти — 1:0.

Статистика матча («Атлетико"/"Эспаньол»)

Удары 8/13

Удары в створ ворот 5/4

Процент владения мячом 41%/59%

Нарушения правил 13/8

Поданные угловые 5/6

«Атлетико» (Мадрид) набрал 34 очка и поднялся на 2-ю строчку. «Эспаньол» с 21-м очком теперь идет на 11-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Атлетико»: Облак, Годин, Ариас, Сауль, Савич, Партей, Коке, Корреа, Эрнандес, Калинич, Гризманн.

«Эспаньол»: Лопес, Перейра, Росалес, Вила, Лопес, Дуарте, Дардер, Гранеро, Иглесиас, Гарсия, Баптистан.

Главный арбитр матча: Марио Мелеро Лопес.

Желтые карточки: Облак — 86, Гранеро — 88.

Голы: Гризманн (пен) 56 — 1:0.

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