Варди принес «Лестеру» сенсационную победу над «Челси»

Лондон, , 19:51 — REGNUM 22 декабря между коллективами «Челси» и «Лестер Сити» на стадионе «Стэмфорд Бридж» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось сенсационной победой «лис».

Единственный мяч на 51-й минуте забил скоростной экс-форвард сборной Англии Джейми Варди после разрезающей передачи Джеймса Мэддисона — 0:1.

Статистика матча («Челси"/"Лестер Сити»)

Удары 14/7

Удары в створ ворот 5/2

Процент владения мячом 67%/33%

Нарушения правил 8/8

Поданные угловые 8/5

«Челси» с 37-ю баллами остался на 4-й строчке. «Лестер Сити» набрал 25 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице АПЛ.

Стартовые составы команд на матч:

«Челси»: Кепа, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Луис, Жоржиньо, Канте, Ковачич, Азар, Педро, Виллиан.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Чилуэлл, Морган, перейра, Магуайр, Менди, Ндиди, Чоудури, Варди, Мэддисон, Олбрайтон.

Главный арбитр матча: Ли Роберт.

Желтые карточки: Ндиди — 31, Менди — 81.

Голы: Варди 51 — 0:1.