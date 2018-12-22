«Байер-04» одолел «Герту» в 17-м туре Бундеслиги

Берлин, , 19:32 — REGNUM 22 декабря между коллективами «Байер-04» и «Герта» на стадионе «БайАрена» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «фармацевтов».

В дебюте матча немецкий оттянутый форвард Кевин Фолланд открыл счет, замкнув передачу Чарлеса Арангиса — 1:0. Через 17 минут молодой плеймейкер Кай Хавец удвоил преимущество «фармацевтов» — 2:0. В следующей атаке берлинский коллектив размочил счет благодаря голу Джордана Торунариги — 2:1. В дебюте второй половины Хавец оформил дубль — 3:1.

Статистика матча («Байер-04"/"Герта»)

Удары 15/11

Удары в створ ворот 7/7

Процент владения мячом 53%/47%

Нарушения правил 4/12

Поданные угловые 4/5

«Байер-04» набрал 24 очка и поднялся на 9-ю позицию. «Герта» с тем же количеством очков идет одной строчкой выше.

Стартовые составы команд на матч:

«Байер-04»: Градецки, Та, Драгович, Едвай, Вайзер, Бэйли, Брандт, Баумгартлингер, Арангис, Хавец, Фолланд.

«Герта»: Ярстейн, Лацаро, Платтенхардт, Торунарига, Лустенбергер, Дарида, Дуда, Лекки, Миттельштадт, Майер, Зельке.

Главный арбитр матча: Тобиас Штилер.

Желтые карточки: Торунарига — 38.

Голы: Фолланд 6 — 1:0, Хавец 23 — 2:0, Торунарига 26 — 2:1, Хавец 49 — 3:1.