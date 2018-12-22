«Шальке-04» одержал уверенную победу над «Штутгартом» в матче Бундеслиги

Берлин, 22 декабря 2018, 19:27 — REGNUM 22 декабря между коллективами «Штутгарт» и «Шальке-04» на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой гостей.
В дебюте матча 26-летний немецкий форвард Штефен Скрцибски открыл счет после перебачи Бастиана Очипки — 0:1. На 70-й минуте Марио Гомес срезал мяч в свои ворота и удвоил преимущество гостей — 0:2. Через 7 минут Николас Гонсалес вернул хозяев в игру — 1:2. В следующей же атаке вышедший на замену Ахмед Кутуку установил окончательный счет в матче — 1:3.
Статистика матча («Штутгарт"/"Шальке-04»)
Удары 13/12
Удары в створ ворот 4/5
Процент владения мячом 48%/52%
Нарушения правил 8/15
Поданные угловые 2/5
«Шальке-04», набрал 18 очков, поднялся на 13-ю позицию из «зоны вылета». «Штутгарт» с 14-ю баллами остался на 16-м месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Штутгарт»: Цилер, Инсуа, Кемпф, Баумгартль, Бек, Аскасибар, Дидави, Томми, Гентнер, Гонсалес, Гомес.
«Шальке-04»: Фарманн, Настасич, Калиджури, Очипка, Сане, Сердар, Бенталеб, Коноплянка, Шопф, Скрцибски.
Главный арбитр матча: Феликс Брих.
Желтые карточки: Шопф — 41, Калиджури — 50, Гентнер — 56, Мак-Кенни — 63, Цилер — 89, Аскасиба — 90, Бенталеб — 90+1, Очипка — 90+1.
Голы: Скрцибски 10 — 0:1, Гомес (авг) 70 — 0:2, Гонсалес 77 — 1:2, Кутуку 79 — 1:3.