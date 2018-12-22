«РБ Лейпциг» вырвал победу над «Вердером»

Берлин, , 19:23 — REGNUM 22 декабря между коллективами «РБ Лейпциг» и «Вердер» на стадионе «Ред Булл Арена» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «быков».

Первый мяч на экваторе первой половины забил немецкий правый фланговый защитник Лукас Клостерманн после передачу Кевина Кампля — 1:0. Через 22 минуты Тимо вернер удвоил преимущество «быков» — 2:0. На 67-й минуте Макс Крузе сократил отставание в счете, замкнув результативный пас Гебре Селассие — 1:0. Через 10 минут вышедший на замену Жошуа Саргент сделал счет равным — 2:2. В конце матча Брума вновь вывел хозяев вперед — 3:2.

Статистика матча («РБ Лейпциг"/"Вердер»)

Удары 12/13

Удары в створ ворот 4/4

Процент владения мячом 47%/53%

Нарушения правил 12/7

Поданные угловые 4/4

«Ред Булл Лейпциг» набрал 31 очко и укрепился на 4-й строчке. «Вердер» с 22-мя очками остался на 10-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Конате, Клостерманн, Халштенберг, Забитцер, Лаймер, Демме, Кампль, Поульсен, Вернер.

«Вердер»: Павленка, Аугустинссон, Велькович, Лангкамп, Селассие, Классен, Мехвальд, Эггештайн, Крузе, Рашица, Эггештейн.

Главный арбитр матча: Бибиана Штейнхаус.

Желтые карточки: Лаймер — 53, Брума — 88.

Голы: Клостерманн 22 — 1:0, Вернер 44 — 2:0, Крузе 67 — 2:1, Саргент 77 — 2:2, Брума 87 — 3:2.