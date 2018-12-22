«Наполи» одолел «СПАЛ» в матче итальянского чемпионата

Рим, , 19:02 — REGNUM 22 декабря между коллективами «Наполи» и «СПАЛ» на стадионе «Сан-Паоло» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19. Противостояние завершилось победой неаполитанского клуба.

Единственный мяч под занавес первой половины в ворота гостей закинул испанский центральный защитник Рауль Альбиоль после навес Дриса Мертенса — 1:0.

Статистика матча («Наполи"/"СПАЛ»)

Удары 20/7

Удары в створ ворот 5/3

Процент владения мячом 66%/34%

Нарушения правил 13/6

Поданные угловые 2/3

«Наполи» набрал 41 очко и укрепился на 2-й строчке. «СПАЛ» с 16-ю баллами остался в «зоне вылета».

Стартовые составы команд на матч:

«Наполи»: Мерет, Хюсай, Кулибали, Гулам, Альбиоль, Кальехон, Зилиньски, Рог, Мертенс, Фарес, Инсинье.

«СПАЛ»: Гомис, Джуру, Сионек, Бонифази, Вальдифьори, Куртич, Скьяттарелла, Лаццари, Фарес, Антенуччи, Палоски.

Главный арбитр матча: Федерико ла Пенна.

Желтые карточки: Сионек — 38, Гамшик — 46, Куртич — 51, Рог — 61.

Голы: Альбиоль 45 — 1:0.