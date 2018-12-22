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«Торино» вырвал победу над «Сассуоло» в матче Серии А

Спорт

«Торино», набрав 25 очков, поднялся на 8-ю позицию. «Сассуоло» с 24-мя баллами опустился на 11-е место

Рим, 22 декабря 2018, 18:59 — REGNUM  22 декабря между коллективами «Сассуоло» и «Торино» на стадионе «Мапеи» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:2.

В дебюте второй половины таранный итальянский форвард Андреа Белотти открыл счет после передачи Симоне Заза — 0:1. В компенсированное время Энрико Бриньола сравнял счет — 1:1. Через 3 минуты Яго Фальке вновь вывел туринский клуб вперед — 1:2.

Статистика матча («Сассуоло"/"Торино»)

Удары 14/4

Удары в створ ворот 5/3

Процент владения мячом 53%/47%

Нарушения правил 10/14

Поданные угловые 10/2

«Торино», набрав 25 очков, поднялся на 8-ю позицию. «Сассуоло» с 24-мя баллами опустился на 11-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Сассуоло»: Консильи, Марлон, Рожерио, Феррари, Сенси, Бурабия, Локателли, Матри, Берарди, Ди Франческо.

«Торино»: Ичасо, Иццо, Джиджи, Н’Кулу, Базелии, Ансальди, Мейте, Айна, Ринкон, Белотта, Заза.

Главный арбитр матча: Лука Банти.

Желтые карточки: Ринкон — 45, Рожерио — 63, Иццо — 76, Лукич — 90, Бриньола — 90+8.

Голы: Белотти 54 — 0:1, Бриньола 90+2 — 1:1, Фальке 90+5 — 1:2.

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