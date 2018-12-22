Дубль Пентека принес «Дженоа» победу над «Аталантой»

Рим, , 18:57 — REGNUM 22 декабря между коллективами «Дженоа» и «Аталанта» на стадионе «Луиджи Феррарис» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона итальянского высшего дивизиона 2018/19. Противостояние завершилось победой хозяев — 3:1.

В конце первой половины таранный форвард национальной сборной Польши Кшишитоф Пентек открыл счет — 1:0. В дебюте второго тайма Дуван Сапата реализовал пенальти — 1:1. Через 12 минут Дарко Лазович вновь вывел хозяев вперед, замкнув результативную передачу Ромуло — 2:1. В конце матча Пентек оформил дубль — 3:1.

Статистика матча («Дженоа"/"Аталанта»)

Удары 16/13

Удары в створ ворот 7/5

Процент владения мячом 42%/58%

Нарушения правил 13/11

Поданные угловые 9/5

«Дженоа» набрал 19 очков и поднялся на 13-е место. «Аталанта» с 24-мя баллами опустилась на 9-ю позицию.

Стартовые составы команд на матч:

«Дженоа»: Раду, Кришито, Бираски, Ромеро, Ромуло, Лазович, Бесса, Велозу, Хилйемарк, Пентек, Куаме.

«Аталанта»: Бериша, Толои, Паломино, Манчини, Госенс, Гомес, Фройлер, де Рон, Хатебур, Иличич, Сапата.

Главный арбитр матча: Даниэле Довери.

Желтые карточки: Ромеро — 4, Паломино — 12, Кришито — 54, Ролон — 72.

Красные карточки: Паломино — 82, Толои — 90+4.

Не забитые пенальти: Иличич — 36.

Голы: Пентек 45 — 1:0, Сапата (пен) 55 — 1:1, Лазович 67 — 2:1, Пентек 88 — 3:1.