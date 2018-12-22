«Милан» упустил шанс набрать очки в матче 17-го тура с «Фиорентиной»

Рим, , 18:56 — REGNUM 22 декабря между коллективами «Милан» и «Фиорентина» на стадионе «Джузеппе Меаца» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19. Противостояние завершилось победой «фиалок».

На 73-й минуте молодой итальянский вингер Федерико Кьеза открыл счет, замкнув передачу Жордана Верету — 0:1.

Статистика матча («Милан"/"Фиорентина»)

Удары 11/7

Удары в створ ворот 5/1

Процент владения мячом 56%/44%

Нарушения правил 10/16

Поданные угловые 7/5

«Фиорентина» набрала 25 очков и поднялась на 7-ю строчку. «Милан» с 27-ю баллами идет двумя позициями выше.

Стартовые составы команд на матч:

«Милан»: Доннарумма, Романьоли, Сапата, Родригес, Абате, Калабрия, Маури, Чалханоглу, Кастильехо, Сусо, Игуаин.

«Фиорентина»: Лафон, Бираги, Миленкович, Уго, Песселья, Верету, Бенасси, Фернандеш, Симеоне, Миралас, Кьеза.

Главный арбитр матча: Маурицио Мариани.

Желтые карточки: Песселья — 32, Уго — 42, Фернандеш — 62, Кьеза — 74, Сусо — 78, Романьоли — 78, Лаксальт — 90+4.

Голы: Кьеза 73 — 0:1.