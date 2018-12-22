Великие Луки, Псковская область, , 18:24 — REGNUM В Великих Луках достроили Центр подготовки велосипедистов, который должен был быть сдан в эксплуатацию ещё в 2017 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, готовность объекта оценил губернатор региона Михаил Ведерников в ходе визита в Великие Луки 21 декабря. Он предложил запланировать официальное открытие спортивного комплекса на весну 2019 года.

Предполагается, что велоцентр можно будет использовать круглый год: летом — для велосоревнований и тренировок, в том числе на роликовых лыжах; зимой — для проведения лыжных соревнований и как место спортивного досуга. Центр также станет базой для тренировок воспитанников спортивной школы № 3 «Олимпия», где развиваются велосипедный и лыжный спорт.

В велоцентре оборудована велодорожка протяженностью 5 км с перемычками для сокращения дистанции до 2,5 км, а также с перепадами высот, имитирующими подъеёы в гору, спуски и резкие повороты. Кроме того, на территории центра расположены площадки для игровых видов спорта, есть зона для обучения езде на велосипеде, склад для хранения оборудования и инвентаря, раздевалки.

Напомним, Центр подготовки велосипедистов в Великих Луках планировали построить ещё в 2017 году, но по вине недобросовестной подрядной организации строительство было сорвано, а выделенные на проект средства возвращены в федеральный бюджет. Властям региона удалось договориться с правительством РФ о возобновлении финансирования работ в 2018 году, и регион получил субсидию из федерального бюджета на сумму почти 50 млн рублей на завершение строительства. Новым подрядчиком стала компания «ДЭП № 275».

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