«Арсенал» одолел «Бернли» благодаря дублю Обамеянга

Лондон, , 17:23 — REGNUM 22 декабря между коллективами «Арсенал» и «Бернли» на стадионе «Эмирейтс» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой «канониров».

На 14-й минуте матча скоростной форвард сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счет, замкнув навес Сеада Колашинаца — 1:0. В дебюте второй половины Обамеянг оформил дубль — 2:0. Через 15 минут Эшли Барнес вернул гостей в игру после передачи Кевина Лонга — 2:1. В конце матча вышедший на замену Алекс Айуоби снял все вопросы об исходе матча — 3:1.

Статистика матча («Арсенал"/"Бернли»)

Удары 9/7

Удары в створ ворот 6/2

Процент владения мячом 62%/38%

Нарушения правил 8/12

Поданные угловые 1/3

«Арсенал» набрал 37 очков и укрепился на на 5-й позиции. «Бернли» с 12-ю очками остался в «зоне вылета» на 18-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Арсенал»: Лено, Сократис, Мэйтленд-Найлз, Колашинац, Монреаль, эль-Ненни, Озил, Гендузи, Джака, Ляказетт, Обамеянг.

«Бернли»: Харт, Тейлор, Ми, Бардсли, Лонг, Корк, Барнес, Хендрик, Вествуд, Вуд.

Главный арбитр матча: Кевин Френд.

Желтые карточки: Барнес — 36, Сократис — 41, Вуд — 47, Гендузи — 59, Ми — 60, Корк — 60, Вествуд — 90+3.

Голы: Обамеянг 14 — 1:0, Обамеянг 48 — 2:0, Барнес 63 — 2:1, Айуоби 90+2 — 3:1.