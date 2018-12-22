«Эйбар» и «Бетис» расписали мировую

Мадрид, , 16:58 — REGNUM 22 декабря между коллективами «Бетис» и «Эйбар» на стадионе «Бенито Вильямарин» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:1.

Первый мяч на экваторе первой половины забил техничный парагвайский форвард Антонио Санабрия — 1:0. На 72-й минуте Фабиан Орельяна сделал счет равным, реализовав пенальти — 1:1.

Статистика матча («Бетис"/"Эйбар»)

Удары 3/12

Удары в створ ворот 2/6

Процент владения мячом 58%/42%

Нарушения правил 9/9

Поданные угловые 4/11

«Бетис» набрал 26 очков и укрепился на 6-й строчке. «Эйбар» с 21-м очком поднялся на 12-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Бетис»: Лопес, Бартра, Сидней, Манди, Герреро, Каналес, Тельо, Карвалью, Ло Челсо, Санабрия, Хоакин.

«Эйбар»: Риесго, Рамис, Хименес, Вальдес, Орельяна, Эскаланте, Кукурелья, Хордан, Энрик, Гарсия.

Главный арбитр матча: Карлос дел Серро Гранде.

Желтые карточки: Эскаланте — 33, Рамис — 42, Ло Чельсо — 57, Феддаль — 71, Хордан — 87, Оливейра — 88.

Голы: Санабрия 21 — 1:0, Орельяна (пен) 72 — 1:1.