«Лацио» одержал уверенную победу над «Кальяри»

Мадрид, , 16:23 — REGNUM 22 декабря между коллективами «Лацио» и «Кальяри» на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой хозяев.

В дебюте первого тайма лидер сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич открыл счет — 1:0, Через 11 минут Франческо Ачерби удвоил преимущество римского клуба — 2:0. На экваторе второй половины Сенад Лулич довел счет до разгромного — 3:0. В конце матча Жуан Педро забил «гол престижа» ударом с пенальти — 3:1.

Статистика матча («Лацио"/"Кальяри»)

Удары 19/9

Удары в створ ворот 8/4

Процент владения мячом 55%/45%

Нарушения правил 13/8

Поданные угловые 7/4

«Лацио» набрал 28 очков и поднялся на 4-ю строчку. «Кальяри» с 17-ю баллами остался на 13-й позиции.

Стартовые составы команд на матч:

«Лацио»: Стракоша, Фелипе, Раду, Ачерби, Альберто, Корреа, Пароло, Лулич, Милинкович-Савич, Марушич, Иммобиле.

«Кальяри»: Краньо, Клаван, Пизакане, Романья, Брадарич, Барелла, Ионицэ, Фараго, Черри, Педро.

Главный арбитр матча: Джанлука Манганьелло.

Желтые карточки: Фараго — 59, Баштуш — 90+2, Иммобиле — 90+5.

Голы: Милинкович-Савич 12 — 1:0, Ачерби 23 — 2:0, Лулич 67 — 3:0, Педро 90+3 (пен) — 3:1.