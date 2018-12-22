ХК «Авангард» обменял Якимова в «Северсталь» на денежную компенсацию

Омск, , 16:00 — REGNUM Хоккейный омский клуб «Авангард» обменял своего форварда Богдана Якимова в команду «Северсталь» на денежную компенсацию, сообщает 22 декабря пресс-служба «Авангарда».

Кроме этого клуб поблагодарил Якимова за его игру и пожелал игроку дальнейших успехов в карьере. 24-летний нападающий провел за «Авангард» пять игр и не смог отметиться в них никакими результативными действиями.

Отметим, Богдан Якимов начинал текущий сезон за «Нефтехимик», за который сыграл в 27 матчах и набрал 3 (1 шайба + 2 голевые передачи) очка. Затем в ноябре «Нефтехимик» расторг соглашение с хоккеистом, и он перешел в состав омской команды.