Медведева отработала произвольную программу на тренировке без ошибок

Саранск, , 15:33 — REGNUM Российская фигуристка Евгения Медведева, являющаяся двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию, провела официальную тренировку своей произвольной программы утром без ошибок, сообщает 22 декабря «Советский спорт».

По данным издания, спортсменка откатала свою программу с музыкальным сопровождением и выполнила все входящие в неё прыжки. За её тренировочным исполнением произвольной программы вместе с канадским тренером Медведевой Орсером наблюдала заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее тренер Медведевой Брайан Орсер заявил, что он не гарантирует своей подопечной то, что она вновь станет завоевывать призовые места, однако они вместе делают для этого все возможное. Он сделал такое заявление потому что ранее фигуристка упала во время исполнения своей короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, что позволило ей занять только 14-е место в общем зачете. По итогам чемпионата мира в Саранске будет сформирована сборная России по фигурному катанию на чемпионаты Европы и мира.