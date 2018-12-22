СМИ: «Спартак» расстанется зимой с шестью футболистами

Москва, , 15:32 — REGNUM Московский футбольный клуб «Спартак» планирует расстаться с шестью игроками во время зимнего трансферного окна, сообщает 22 декабря Сhampionat.com.

По информации портала это будут Жано Ананидзе — который не провел и десяти игр в РПО за два года из-за травм, Ивелин Попов — который не демонстрирует стабильной игры, Сальваторе Бекетти — с которым клуб планировал расстаться ещё год назад, финский защитник Роман Еременко — также по медицинскому состоянию, Артем Тимофеев — он перейдет в «Крылья советов» на правах аренды и Александр Самедов, который ранее завершил также свою карьеру в российской сборной.

Отметим, по итогам 17 туров чемпионата России московский «Спартак» находится на четвертом месте в турнирной таблице, отставая от лидера — санкт-петербургского «Зенита», на 6 очков.