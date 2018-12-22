Тренер Медведевой: не говорю, что обязательно снова сделаю из нее чемпионку

Москва, , 14:57 — REGNUM О том, что он не гарантирует российской фигуристке Евгении Медведевой, что она вновь вернет себе призовые места, но сделает все возможное для этого, заявил 22 декабря тренер Медведевой Брайан Орсер в интервью YouTube-каналу John Wilson Blades.

«Я не говорю, что обязательно снова сделаю из нее чемпионку», — заявил канадец, отметив, что он и его подопечная стараются делать для этого все возможное. Также, по словам Орсера, он хочет, чтобы Евгения Медведева и дальше любила фигурное катание и вносила в данный вид спорта свой посильный вклад.

Кроме этого канадский специалист подчеркнул, что Медведева должна понять, что принятое ею решение верно, в противном случае спортсменка должна закончить свою карьеру.

«Мы будем и дальше следовать плану», — заключил Брайан Орсер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Евгения Медведева крайне неудачно выступила в короткой программе на чемпионате России в Саранске. Спортсменка упала во время своего выступления и не смогла выполнить один из обязательных элементов программы. В итоге это позволило ей занять лишь 14-е место, что является худшим результатом в карьере фигуристки.