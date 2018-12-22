«Уотфорд» расторг контракт с Юнесом Кабулем

Уотфорд, Великобритания, , 14:59 — REGNUM Футбольный клуб «Уотфорд» объявил о расторжении контракта с французским защитником клуба Юнесом Кабулем, об этом 22 декабря сообщил официальный сайт «Уотфорда».

В сообщении пресс-службы команды поблагодарили Кабуля за преданность «Уотфорду» и пожелали ему всего наилучшего в будущем. Отмечается также, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

В последний раз 32-летний Кабуль выходил на поле в сентябре прошлого года, после чего занялся лечением большого количества своих травм.

Отметим, Юнес Кабул перешел в «Уотфорд» в 2014 году в августе 2016 года. Игрок играл также за такие клубы как «Тоттенхэм», «Портсмут», «Осер», а также за сборную Франции по футболу.