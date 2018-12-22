Пащенко финишировал четвертым на этапе кубка IBU в Обертиллиахе

Обертиллиах, Австрия, , 14:20 — REGNUM Российский биатлонист Пётр Пащенко стал четвертым в спринте на 10 км на соревнованиях мужчин, проходившего в рамках третьего этапа кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия), сообщает 22 декабря Матч ТВ.

Первое место занял норвежец Зиверт Бакен с результатом 22 минуты 33,3 секунды, прошедший дистанцию без промахов. На втором — представитель Германии Лукас Фратцшер с отставанием от лидера +2,4 секунды, также без промахов. На третьем — француз Симон Фуркад, который отстал от лидера на 20,3 секунды и также ни разу не промахнулся.

Время Пащенко составило +30,4 секунды при одном промахе. Еще один российский биатлонист Эдуард Латыпов финишировал восьмым с результатом +51,4 секунды отставания от времени лидера при двух промахах.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 20 декабря, Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебро на аналогичных соревнованиях среди мужчин на третьем этапе Кубка миру по биатлону в чешском Нове-место.