ФК «Рубин» может начать новый сезон на своем старом стадионе

Казань, , 14:10 — REGNUM Футбольный казанский клуб «Рубин» может начать сезон 2019/20 на поле казанского стадиона «Центральный», сообщает 22 декабря со ссылкой министра по чрезвычайным ситуациям Татарии Рафиса Хабибуллина Спорт БО.

По информации издания, «Рубин» может в течение 1,5 месяцев быть переведён на стадион «Центральный» с «Казань арены», в случае если власти Казани перенесут на неё церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills 2019.

Если такое решение будет принято, то подготовка к мероприятиям WorldSkills 2019 начнется с 1 июня 2019 года, а завершится чемпионат в начале сентября. Ввиду того, что сезон в российской футбольной премьер-лиге начинается в конце июля, «Рубин» вынужден будет провести несколько матчей сезона 2019/20 на поле казанского стадиона «Центральный».

Также сообщается, что при проведении WorldSkills 2019 возможно повреждение травяного газона «Казань арены», в этом случае «Рубин» вернется на свой стадион только в начале октября 2019 года.