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«Динамо» из Москвы обыграло «Амур» и продлило беспроигрышную серию до 4 игр

Спорт

Встреча проходила в Хабаровске и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей

Хабаровск, 22 декабря 2018, 13:23 — REGNUM  Хоккеисты московского «Динамо» победили всухую хабаровский клуб «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает 22 декабря Матч ТВ.

Встреча проходила в Хабаровске и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Счет открыл на 35-й минуте нападающий москвичей Дмиртий Кагарлицкий, удачно реализовавший большинство своей команды. Вторая шайба на счету его коллеги Даниила Тарасова, который отправил её в пустые ворота «Амура», заменившего вратаря шестым полевым игроком в конце встречи.

Это четвертая подряд игра московского «Динамо» без поражений.

По итогам матча московский клуб находится на шестой позиции в западной конференции, а «Амур» — на двенадцатой строчке в таблице востока.

В следующем мачте «Динамо» из Москвы сыграет 26 декабря на выезде с «Йокеритом» в Хельсинки, а «Амур» примет у себя 25 декабря подмосковный «Витязь».

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Хоккей
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