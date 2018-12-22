«Динамо» из Москвы обыграло «Амур» и продлило беспроигрышную серию до 4 игр

Хабаровск, , 13:23 — REGNUM Хоккеисты московского «Динамо» победили всухую хабаровский клуб «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает 22 декабря Матч ТВ.

Встреча проходила в Хабаровске и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Счет открыл на 35-й минуте нападающий москвичей Дмиртий Кагарлицкий, удачно реализовавший большинство своей команды. Вторая шайба на счету его коллеги Даниила Тарасова, который отправил её в пустые ворота «Амура», заменившего вратаря шестым полевым игроком в конце встречи.

Это четвертая подряд игра московского «Динамо» без поражений.

По итогам матча московский клуб находится на шестой позиции в западной конференции, а «Амур» — на двенадцатой строчке в таблице востока.

В следующем мачте «Динамо» из Москвы сыграет 26 декабря на выезде с «Йокеритом» в Хельсинки, а «Амур» примет у себя 25 декабря подмосковный «Витязь».