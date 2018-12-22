Генеральный директор ЦСКА о выкупе прав Бекао: вопрос решен на 99%

Москва, , 12:47 — REGNUM О том, что вопрос о выкупе 22-летнего бразильского защитника Родриго Бекао, играющего за московский футбольный клуб ЦСКА на правах аренды, почти решен, рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, его слова 22 декабря приводит «Спорт-Экспресс».

Как рассказал гендиректор ЦСКА, вопрос о выкупе Бекао у бразильского клуба «Байя» решен на 99% и теперь остались только детали. Как считает Роман Бабаев, теперь ничто не сможет помешать ЦСКА заключить с Бекао контракт на долгий срок.

Родриго Бекао перешел в ЦСКА из «Байи» летом текущего года на правах аренды. Игрок провел в текущем сезоне 16 матчей в РПЛ за ЦСКА, в которых не отметился результативными действиями.

Отметим, как сообщало, ранее Роман Бабаев рассказал о том, что дорога для защитника московского «Спартака» Романа Еременка в ЦСКА — закрыта.