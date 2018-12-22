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СМИ: Гейе может перейти из «Эвертона» в «ПСЖ»

Спорт

Агенты ПСЖ уже начали переговоры с представителями Гейе

Париж, 22 декабря 2018, 12:44 — REGNUM  Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» намерен приобрести в свой состав сенегальского полузащитника команды «Эвертон» Идрисса Гейе, сообщает 22 декабря Le Parisien.

По данным издания, агенты ПСЖ уже начали переговоры с представителями Гейе, однако в связи с ограничениями по финансовому фэйр-плей, ПСЖ может затратить трансферные приобретения сумму не больше 20 млн евро. Возможно, данной суммы хватит на приобретение 29-летнего футболиста.

Отметим, в текущем сезоне Гейе сыграл 15 матчей за «Эвертон» в английском чемпионате, однако не отметился в них никакими результативными действиями.

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Футбол
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