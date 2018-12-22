Ди Франческо: мне бы хотелось, чтобы Роналду не играл против «Ромы»

Рим, , 12:43 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Рома» Эусебио Ди Франческо, накануне матча 17-го тура чемпионата Италии с туринским клубом «Ювентус», поделился своим мнением о поругальском форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду, его слова приводит 22 декабря La Gazzetta Dello Sport.

По словам Ди Франческо, Роналду представляет собой главную опасность для соперника, так как он может ничего не делать 35 минут, а затем вдруг резко совершить какой-нибудь «феноменальный трюк». Поэтому португалец способен решить исход матча в случае если он сам этого захочет.

«По этой причине я бы не хотел, чтобы он сыграл в матче с «Ромой», — заключил Эусебио Ди Франческо.

Отметим, ранее главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил о том, что он намерен предоставить Роналду выходной на один из матчей чемпионата Италии. Матч 17-го тура чемпионата Италии между клуба «Рома» и «Ювентус» состоится 22 декабря и начнется в 222:30 мск.