Андрей Назаров вошел в состав совета директоров ХК «Нефтехимик»

Нижнекамск, Татария, , 11:52 — REGNUM О своем вхождении в состав директоров хоккейного клуба «Нефтехимик» из Нижнекамска рассказал главный тренер команды Андрей Назаров, его слова цитирует 22 декабря Russia-Hockey.

По слова Назарова, его избрание, во впервые собранный совет директоров клуба, состоялось перед матчем с «Магниткой» в Нижнекамске.

«Это большая честь и высокое доверие», — подчеркнул главный тренер «Нефтехимика» и добавил, что такое вхождение в состав директоров клуба — первое в истории «Нефтехимика». Данный прецедент, по мнению Андрея Назарова, позволит команде обратить особое внимание на развитие молодых игроков из системы клуба.

«Понятно, когда над тренерским штабом не висит дамоклов меч результата, появляется дополнительная возможность предоставлять шанс молодым ребятам», — заключил главный тренер нижнекамской команды.

Отметим, в настоящее время «Нефтехимик» располагается на десятой строчке турнирной таблицы конференции востока КХЛ с 34 очками по итогам 41 матча.