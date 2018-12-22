Сборная U20 Канады разгромила словаков в контрольном матче

Виктория, Канада, , 11:04 — REGNUM Молодежная сборная Канады по хоккею победила с разгромным счётом сборную команду Словакии в контрольном матче, проходившем в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира 2019 года, сообщает 22 декабря Сhampionat.com.

Встреча проходила в Виктории (Канада) и закончилась со счетом 6:1 в пользу Канады. В составе победителей шайбами отметились Джек Студничка, Ник Судзуки, Максим Комтуа, Шейн Бауэрс, Тай Смит, а также Коди Гласс. Последний кроме того сделал в матче две результативные передачи.

На все это сборная Словакии ответила лишь единожды, голом Патрика Гренорчака.

Отметим, молодежный чемпионат по хоккею пройдет с 26 декабря 2018 года по 5 января 2019 года в Канаде, в городах Ванкувер и Виктория. Российская сборная находится в группе А, вместе со сборными командами Канады, Чехии, Дании и Швейцарии.