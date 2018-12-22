УЕФА заплатит рекордную сумму командам, участвующим в финале Евро-2020

Берн, , 11:02 — REGNUM Общая сума призовых денежных средств финала чемпионата Евро-2020 составит рекордные 371 млн евро, сообщает 22 декабря официальный сайт УЕФА.

Таким образом, сумма призовых за участие в финале выросла примерно на 23%, так как на прошлом чемпионате, финал которого прошел во Франции в 2016 году, сумма финальных призовых составила 301 млн евро.

Каждая из 24 команд-участниц финала получит по 9,25 млн евро. Кроме этого за победу на групповом этапе команде полагается ещё 1,5 млн евро, а за ничью — 750 тысяч евро. За выход в 1/8 финала выплатят 2 млн евро, в четвертьфинал 3,25 мл евро, за выход в полуфинал — 5 млн евро.

Победитель евро-2020 получит 10 млн евро, а его противник по финалу — 7 млн.

Итоговый заработок команды-победителя Евро-2020 по футболу составит 34 млн евро, на прошлом чемпионате Европы эта сумма составила 27 млн евро.

Отметим, чемпионат Евро-2020 пройдет в 12 городах 12 стран из числа ассоциаций, входящих в УЕФА. Россию в списке представляет Санкт-Петербург, который примет три игры группы В и встречу 1/8 финала Евро 2020.