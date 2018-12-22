Все билеты на матч СКА-ЦСКА на «Газпром Арене» проданы

Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM Все билеты на матч регулярного чемпионата КХЛ между санкт-петербургским хоккейным клубом СКА и московским ЦСКА проданы, об этом 22 декабря сообщает Матч ТВ.

По данным телеканала, все билеты на матч на сайте СКА, который пройдет сегодня, 22 декабря, на льду «Газпром Арены» и начнется в 17:00 мск, распроданы. Также представители арены попросили болельщиков прийти на матч пораньше и по возможности не пользоваться автотранспортом, так как движение в день встречи будет серьезно затруднено.

Перед игрой болельщиков будет разогревать Григорий Лепс, а за час до его выступления стартует Hockey Classic Fest.

ЦСКА является лидером западной конференции КХЛ, СКА идет на втором месте.

Отметим, 22 декабря считается днем рождения санкт-петербургского клуба СКА. Именно в этот день в 1946 году команда Ленинградского Дома Офицеров в первый раз вышла на лед в хоккейном чемпионате Советского Союза.