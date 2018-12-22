Гендиректор ЦСКА: дорога для Еременко в клуб закрыта

Москва, , 10:11 — REGNUM О невозможности возвращения в состав команды футбольного клуба ЦСКА защитника Романа Еременко, рассказал генеральный директор московской команды Роман Бабаев 22 декабря в интервью изданию «Советский спорт».

На вопрос корреспондента о том, закрыта ли дорога для 31-летнего футболиста дорога назад в ЦСКА, Роман Бабаев ответил: «На данный момент — да, закрыта. После того что случилось это практически исключено».

Гендиректор московской команды объяснил, что такое решение принято руководством ЦСКА потому что оно прислушивается к мнению болельщиков, а теперь большинство из них не готово его принять и поддержать в игре.

Второй причиной решения о не продлении контракта Еременко с клубом, Бабаев назвал чисто спортивный принцип. По его словам, в команде сложился молодой сплоченный коллектив и потому брать кого-то для перекрывания молодым игрокам дороги — неразумно.

Отметим, ранее 31-летний игрок Роман Еременко был подвергнут двухгодичной дисквалификации за обнаружение в его крови метаболита кокаина. Московский футбольный клуб «Спартак» по истечении срока дисквалификации подписал контракт с Еременко контракт до лета 2019 года, однако затем сообщил о том, что не будет продлевать соглашение с футболистом. В текущем сезон Еременко провел 7 матчей за столичную команду, в которых не отметился никакими результативными действиями и получил травму.