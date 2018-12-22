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Защитником «Ростова» Ингассоном интересуются «Краснодар» и «Зенит»

Спорт

Игрок может перейти в санкт-петербургский клуб уже в январе

Санкт-Петербург, 22 декабря 2018, 10:08 — REGNUM  Исландским защитником футбольного клуба «Ростов» Сверриром Ингассоном интересуются команды «Зенит» и «Краснодар», сообщают 22 декабря «Невские новости».

По информации портала, 25-летний игрок может перейти в санкт-петербургский клуб уже в январе, во время зимнего трансферного окна для того чтобы укрепить оборону «Зенита» на тот случай, если кто-то из центральных защитников сине-бело-голубых покинет зимой свой клуб.

Также сообщается, что «Ростов» согласен на такой переход и хочет выручить за Ингассона 3 млн евро. Кроме этого отмечается, что игроком интересуется и клуб «Краснодар».

Отметим, Ингассон перешел в «Ростов» летом 2017 года из испанского клуба «Гранада». В составе команды сыграл в текущем сезоне 19 матчей, в которых отметился двумя голами и получил три предупреждения. Кроме этого футболист играет за национальную сборную своей страны с 2014 года.

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Футбол
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