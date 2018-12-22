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«Колорадо» переиграл «Чикаго» в овертайме

Спорт

Матч проходил в Денвере и закончился победой гостей со счетом 3:2

«Колорадо» переиграл «Чикаго» в овертайме
Sergei ~ 5of7
Игрок «Колорадо Эвеланш»

Денвер, США, 22 декабря 2018, 09:49 — REGNUM  Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» переиграли в овертайме команду клуба «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 22 декабря Сhampionat.com.

Матч проходил в Денвере и закончился победой гостей со счетом 3:2 в овертайме. Гости достаточно быстро вышли во встрече вперед с двойным преимуществом — на 15-й минуте Тайсон Барри открыл счет в игре, а через минуту его коллега Райан О'Райлли его удвоил.

Однако хозяев такая ситуация не обескуражила и в середине второго периода (29-я) Джони Одуйя сократил разрыв в счете до минимума, а на 48-й минуте его коллега Эндрю Шоу счет сравнял, доведя встречу до овертайма.

В последнем «Колорадо» оказалось сильнее и на 65-й минуте при игре в большинстве 4×3, Тайсон Барри оформил в матче дубль и принес своей команде победу в игре.

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