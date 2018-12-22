«Хетафе» сыграл вничью с «Жироной»

Жирона, Испания, , 08:21 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Хетафе» разошелся миров с командой «Жирона» в матче 17-го тура испанского чемпионата по футболу, сообщает 22 декабря Матч ТВ.

Встреча проходила на поле стадиона «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне и закончилась с итоговым счетом 1:1.

Счет в матче открыл форвард «Хетафе» Родригес Анхель, на 61-й минуте поразивший ворота хозяев. Затем на 85-й минуте защитник «Жироны» Бернардо Эспиноса выровнял счет в игре.

По итогам игры «Жирона» смогла набрать очки впервые за последние три матча, а для «Хетафе» это пятая подряд игра без проигрыша. «Жирона» с 22 очками находится на 8-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, а «Хетафе» с 25 очками — на пятой.

В следующем туре 24 декабря «Хетафе» примет у себя футболистов «Барселоны», а «Жирона» поедет 4 января в гости к «Леванте».