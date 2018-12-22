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Глава USADA надеется, что WADA вновь лишит РУСАДА прав

Спорт

РУСАДА уже давно лишено прав в структуре WADA

Вашингтон, 22 декабря 2018, 08:15 — REGNUM  Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт надеется на то, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь будет лишено статуса и прав Всемирным антидопинговым агентством (WADA), его слова приводит 22 декабря Reuters.

По словам Тайгарта, ситуация с не завершением экспертами WADA данных из московской лаборатории явилась для него сюрпризом и шоком, потому что так, как считает глава USADA, российская сторона хочет избежать ответственности в ситуации допинговых скандалов с российским спортсменами.

«Будем надеяться, что на этот раз WADA усвоило урок и лишит их статуса», — заявил Трэвис Тайгарт.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба WADA распространила пресс-релиз, в котором сообщило, что экспертам организации согласно плану был предоставлен доступ к московской лаборатории для извлечения данных. Однако данная работа не была завершена в срок по причине того, что оборудование экспертов не прошло обязательную сертификацию в соответствии с законодательством РФ.

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Допинговые скандалы
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