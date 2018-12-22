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«Вашингтон» победил «Баффало» в домашней игре

Спорт

2:1 в пользу хозяев

Вашингтон, 22 декабря 2018, 07:36 — REGNUM  Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» победил команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 22 декабря Матч ТВ.

Игра проходил на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне. Счет во встрече открыли хозяева голом Чендлера Стивенсона в меньшинстве на 23-й минуте игры. На 50-й минуте гости отыгрались шайбой Юхана Ларссона, однако радость и надежда «Баффало» на овертайм или победу длились всего четыре минуты. На 55-й минуте игры Том Уилсон вновь вывел «Вашингтон» вперед, этот счет и стал итоговым: 2:1 в пользу хозяев.

Из российских участников матча отличился только форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, ставший ассистентом Уилсона в решающей шайбе встречи. Его коллеги по команде нападающий Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов не записали в свой актив никаких результативных действий в мачте.

Отметим, это шестая победа столичного американского клуба в последних семи встречах.

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