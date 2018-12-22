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«Ливерпуль» без проблем одолел «Вулверхэмптон»

Спорт

«Ливерпуль» набрал 48 очков и увеличил разрыв от «Манчестер Сити». «Вулверхэмптон» с 25-ю баллами остался на 7-м месте

Лондон, 22 декабря 2018, 00:59 — REGNUM  21 декабря между коллективами «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль» на стадионе «Молиньо» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «мерсисайдцев».

Первый мяч на 18-й минуте матча забил лидер национальной сборной Египта Мохаммед Салах, замкнув передачу Фабиньо — 0:1. На экваторе второй половины Вирджил ван Дейк удвоил преимущество гостей — 0:2.

Статистика матча («Вулверхэмптон"/"Ливерпуль»)

Удары 11/14

Удары в створ ворот 5/6

Процент владения мячом 41%/59%

Нарушения правил 5/2

Поданные угловые 1/8

«Ливерпуль» набрал 48 очков и увеличил разрыв от «Манчестер Сити». «Вулверхэмптон» с 25-ю баллами остался на 7-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Беннетт, Боли, Коуди, Невеш, Доэрти, Кастро, Саисс, Моутиньо, Хименес, Траоре.

«Ливерпуль»: Беккер, ван Дейк, Ловрен, Милнер, Хендерсон, Робертсон, Фабиньо, Кейта, Фирмино, Мане, Салах.

Главный арбитр матча: Крэйг Поусон.

Голы: Салах 18 — 0:1, ван Дейк 68 — 0:2.

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