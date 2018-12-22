«Алавес» одержал победу над «Реал Сосьедадом»

Мадрид, 22 декабря 2018, 00:55 — REGNUM 21 декабря между коллективами «Реал Сосьедад» и «Алавес» на стадионе «Аноэта» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 0:1.
Единственный мяч на 11-й минуте забил аргентинский нападающий Хонатан Кальери после передачи Борхи Бастона — 0:1.
Статистика матча («Реал Сосьедад"/"Алавес»)
Удары 14/8
Удары в створ ворот 5/3
Процент владения мячом 57%/43%
Нарушения правил 14/10
Поданные угловые 10/1
«Алавес» набрал 28 очков и укрепился на 5-й позиции. «Реал Сосьедад» с 19-ю баллами опустился на 15-е место в турнирной таблице.
Стартовые составы команд на матч:
«Реал Сосьедад»: Мойя, Льоренте, Морено, Элустондо, Эрнандес, Ильярраменди, Оярасабаль, Янузай, Сурутуса, Хуанми, Жозе.
«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Лагуардиа, Марипан, Химо, Собрино, Пинья, Мубарак, Хони, Кальери, Бастон.
Главный арбитр матча: Хавьер Эстрада.
Желтые карточки: Пинья — 22, Сурутуса — 25, Мубарак — 34, Дуарте — 76, Мерино — 90+2, Марипан — 90+4.
Голы: Кальери 11 — 0:1.