Дортмундская «Боруссия» оказалась сильнее «Боруссии М»

Берлин, , 00:42 — REGNUM 21 декабря между коллективами «Боруссия» (Дортмунд) и «Боруссия» (Менхенгладбах) на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «шмелей» со счетом 2:1.

На 42-й минуте молодой талант сборной Англии Джейдон Санчо открыл счет, замкнув разрезающую передачу Марио Гетце — 1:0. Через 3 минут Кристоф Крамер отличился забитым мячом — 1:1. В дебюте второй половины Марко Ройс вновь вывел «шмелей» вперед — 2:1. Голевую передачу вновь отдал Гетце.

Статистика матча («Боруссия Д"/"Боруссия М»)

Удары

Удары в створ ворот

Процент владения мячом

Нарушения правил

Поданные угловые

«Боруссия Д» набрала 42 очка и укрепилась на первом месте. «Боруссия М» с 33-мя баллами идет позицией ниже.

Стартовые составы команд на матч:

«Боруссия Д»: Бюрки, Хакими, Пищек, Вайгль, Топрак, Делейни, Санчо, Геррейро, Ройс, Витсель, Алькасер.

«Боруссия М»: Цоммер, Штробль, Бейер, Вендт, Джонсон, Крамер, Закариа, Нойхаус, Херрман, Азар, Плеа.

Главный арбитр матча: Феликс Цваер.

Желтые карточки: Кюизас — 86.

Голы: Санчо 42 — 1:0, Крамер 45 — 1:1, Ройс 54 — 2:1.