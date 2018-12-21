«ВВВ-Венло» одолел «Зволле» в матче голландского чемпионата

Амстердам, , 23:55 — REGNUM 21 декабря между коллективами «ВВВ-Венло» и «Зволле» на стадионе «Сикон Де Коел» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона Ередивизи 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой хозяев.

На 28-й минуте боснийский плеймейкер Тино Сушич открыл счет ударом с пенальти — 1:0. На экваторе второй половины Патрик Йоостен удвоил преимущество хозяев в счете — 2:0.

Статистика матча («ВВВ-Венло"/"Зволле»)

Удары 16/5

Удары в створ ворот 6/1

Процент владения мячом 51%/49%

Нарушения правил 10/11

Поданные угловые 3/6

«ВВВ-Венло» набрал 23 очка и поднялся на 7-е место в таблице Ередивизи. «Зволле» с 15-ю баллами остался на 15-й позиции.

Стартовые составы команд на матч:

«ВВВ-Венло»: ван Крооиж, Руттен, Промес, Резелер, Кум, Опоку, Линторст, Сушич, Грот, Йоостен, Млапа.

«Зволле»: Бур, ван Полен, Пал, Эхизибей, ван дер Берг, Леманс, ван Дейнен, Флемминг, Деккер, Намли, ван Крой.

Главный арбитр матча: Джоуи Куж.

Желтые карточки: Флемминг — 24, Линторст — 30, Эхизибей — 45, Резелер — 83.

Красные карточки: Бур — 26.

Голы: Сушич (пен) 28 — 1:0, Йоостен 66 — 2:0.