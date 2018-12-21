«Жирона» разделила очки с «Хетафе»

Мадрид, , 23:22 — REGNUM 21 декабря между коллективами «Жирона» и «Хетафе» на стадионе «» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.

Первый мяч на 61-й минуте матча забил опытный 31-летний испанский форвард Анхель, замкнув передачу Виториу Антунеша — 0:1.Через 24 минуты защитник Бернардо Эспиноса спас хозяев от поражения — 1:1.

Статистика матча («Жирона"/"Хетафе»)

Удары 9/4

Удары в створ ворот 5/2

Процент владения мячом 59%/41%

Нарушения правил 8/12

Поданные угловые 4/1

«Жирона» набрала 22 очка и поднялась на 8-ю позицию в таблице Примеры. «Хетафе» с 25-ю баллами идет двумя строчками выше.

Стартовые составы команд на матч:

«Жирона»: Буну, Эспиноса, Рамальо, Хуанпе, Гранелл, Понс, Грасия, Фрейре, Порро, Стуани, Португез.

«Хетафе»: Сория, Даконам, Антунеш, Кабрера, Суарес, Мата, Арамбарри, Максимович, Фулькье, Анхель, Молина.

Главный арбитр матча: Хавьер Альберола Рохас.

Желтые карточки: Фулькье — 36, Гранелл — 87, Фламини — 90+3.

Голы: Анхель 61 — 0:1, Эспиноса 85 — 1:1.