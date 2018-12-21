«Жирона» разделила очки с «Хетафе»

Мадрид, 21 декабря 2018, 23:22 — REGNUM 21 декабря между коллективами «Жирона» и «Хетафе» на стадионе «» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.
Первый мяч на 61-й минуте матча забил опытный 31-летний испанский форвард Анхель, замкнув передачу Виториу Антунеша — 0:1.Через 24 минуты защитник Бернардо Эспиноса спас хозяев от поражения — 1:1.
Статистика матча («Жирона"/"Хетафе»)
Удары 9/4
Удары в створ ворот 5/2
Процент владения мячом 59%/41%
Нарушения правил 8/12
Поданные угловые 4/1
«Жирона» набрала 22 очка и поднялась на 8-ю позицию в таблице Примеры. «Хетафе» с 25-ю баллами идет двумя строчками выше.
Стартовые составы команд на матч:
«Жирона»: Буну, Эспиноса, Рамальо, Хуанпе, Гранелл, Понс, Грасия, Фрейре, Порро, Стуани, Португез.
«Хетафе»: Сория, Даконам, Антунеш, Кабрера, Суарес, Мата, Арамбарри, Максимович, Фулькье, Анхель, Молина.
Главный арбитр матча: Хавьер Альберола Рохас.
Желтые карточки: Фулькье — 36, Гранелл — 87, Фламини — 90+3.
Голы: Анхель 61 — 0:1, Эспиноса 85 — 1:1.