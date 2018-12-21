Более 14 тыс. тамбовчан получили значки ГТО

Тамбов, , 19:20 — REGNUM В Тамбовской области за три года получили значки ГТО более 14 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Более 90 тыс. тамбовчан зарегистрированы на официальном портале комплекса ГТО.

Сегодня, 21 декабря, на базе СШОР № 2 «Академия футбола» подвели итоги реализации ВФСК ГТО в муниципалитетах региона в 2018 году. На совещании обсуждались актуальные вопросы реализации комплекса на Тамбовщине, перспективы работы в 2019 году, а также были подведены итоги всероссийской акции «Зарядка с чемпионом».

«В этом году Тамбовская область перешла от этапа внедрения к непосредственной реализации комплекса ГТО. На сегодняшний день более 90 тыс. тамбовчан в возрасте от 6 лет и старше зарегистрированы на официальном портале комплекса ГТО. Около 35 тыс. человек посетили центры тестирования, приступили к выполнению испытаний или завершили их в своих возрастных ступенях», — сказала начальник профильного отдела регионального центра спортивной подготовки Юлия Проскурякова.

Примечательно, что за три прошедших года более 14 тыс. человек — 40,9% от числа приступивших к тестированию — по итогам выполнения всего перечня положенных испытаний ГТО стали обладателями соответствующих знаков отличия.

Губернатор Александр Никитин считает, что здоровье людей и спорт — темы не менее важные для развития региона, чем экономика. Укрепить здоровье и проверить свою физическую подготовленность как раз и помогает комплекс ГТО. В 2018 году в регионе были проведены несколько фестивалей ГТО — среди медицинских работников, сотрудников силовых структур «ГТО всей семьей» в рамках соглашения с тамбовским региональным отделением ВФСО «Динамо».

На совещании были подведены итоги регионального этапа всероссийской акции «Зарядка с чемпионом», которая в 2018 году проводилась под эгидой комплекса ГТО. Организаторами акции стали администрации городов и районов области и отдельные учреждения. Участие в ней приняли ведущие спортсмены, посол ГТО в Тамбовской области Андрей Ким.

Лучшим участникам акции были вручены дипломы победителей по разным номинациям. Так, в номинации «За отличную организацию акции «Зарядка с чемпионом» победителем по количеству полученных баллов стала администрация города Мичуринска. В номинации «За креативный подход к организации всероссийской акции «Зарядка с чемпионом» лучшей признана спортивная школа олимпийского резерва № 2 «Центр единоборств имени Е. Т. Артюхина».

Сертификаты участников акции получили администрации городов Кирсанов, Котовск, Рассказово, Уварово, администрация Кирсановского района, а также спортивная школа олимпийского резерва № 2 «Академия футбола», Дом молодежи, спортивная школа олимпийского резерва № 3.