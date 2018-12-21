Манджукич близок к продлению контракта с «Ювентусом»

Турин, Италия, , 15:54 — REGNUM Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич близок к продлению контракта с клубом. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации издания, переговоры руководства клуба с 32-летним хорватским форвардом находятся в завершающей стадии.

Отмечается, что сторонам осталось уладить некоторые детали соглашения. Так, например, ведётся обсуждение продолжительности контракта. Действующий контракт игрока рассчитан до 2020 года.

Напомним, Манджукич выступает за «Ювентус» с 2015 года. В составе клуба он стал трёхкратным чемпионом Италии. В составе сборной Хорватии Манджукич стал вице-чемпионом мира на мундиале 2018 года в России.

Читайте также: Гол Манджукича принес «Ювентусу» победу над «Валенсией» в матче ЛЧ