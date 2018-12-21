Министр спорта РФ: делегация WADA довольна результатами визита в Москву

Москва, , 15:44 — REGNUM Делегация Всемирного антидопингового агентства (WADA) удовлетворена результатами визита в Москву. Об этом 21 декабря заявил журналистам министр спорта России Павел Колобков.

По словам Колобкова, эксперты WADA остались довольны визитом в московскую антидопинговую лабораторию. Он отметил, что есть рапорт, обсуждение которого продолжается с WADA.

Колобков также добавил, что до конца года будет получено официальное заявление WADA по поводу визита. Кроме того, будет ещё один визит экспертов.

«Идет непростой процесс восстановления РУСАДА. Плотно работаем с международными организациями», — отметил министр.

Отметим, что первый визит экспертов WADA в Москву состоялся 28 ноября.

Напомним, в сентябре 2018 года исполком WADA признал РУСАДА соответствующим кодексу организации. Согласно решению, российская сторона должна предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года. Иначе РУСАДА будет вновь отстранено.

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