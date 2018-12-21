Полузащитник «Реала» Асенсио пропустит три недели из-за травмы

Мадрид, , 15:30 — REGNUM Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио пропустит ближайшие три недели из-за травмы. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что Асенсио получил повреждение бедра в полуфинальном матче клубного чемпионата мира, в котором «Реал» играл с японским клубом «Касима Антлерс». Хавбек не сможет помочь своей команде в ближайших матчах.

Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата Испании Асенсио провёл 16 матчей, в которых забил один гол.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Реал» одержал победу над японским клубом «Касима Антлерс» со счётом 3:1. В финале «сливочные» сыграют с клубом из ОАЭ «Аль-Айн».

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